Температура будет повышаться до невыносимых +38°...+40°.

На выходных, 26 и 27 июля, в Украине ожидается аномально жаркая погода. Об этом на "Метеопрог" предупреждает синоптик Игорь Кибальчич.

"На юге и частично в центре Украины ожидается преобладание сухой и жаркой воздушной массы субтропического происхождения с аномально высокими показателями температуры", - отметил синоптик.

В то же время, по его данным, в западных и северных областях атмосферные фронты вызовут грозовые дожди, местами будет наблюдаться град и шквалистое усиление ветра.

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Погода 26 июля

На западе Украины в течение суток местами ожидаются кратковременные грозовые дожди, днем на Буковине и Прикарпатье местами возможен град и шквалы 15 - 20 м/с. Ночью и утром местами туман. Ночью будет +15...+20 °С, в дневные часы +27...+32 °С, а на Закарпатье и в Винницкой области +30...+35 °С.

На севере Украины также местами пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Температура ночью составит +15...+20 °С, днем +23...+28 °С.

В центральных регионах Украины ожидается переменная облачность, но без осадков. Ночью будет +17...+22 °С, днем +31...+36 °С.

На юге страны малооблачно и жарко. Температура ночью +17...+22 °С, днем раскалит до +34...+39 °С, вдоль побережья морей +28...+33 °С.

На востоке преимущественно без осадков, лишь на Харьковщине местами пройдут кратковременные дожди в сопровождении грозы. Ветер переменных направлений, 3 - 8 м/с, во время грозы может усиливаться. Температура ночью +17...+22 °С, днем +28...+33 °С.

Погода 27 июля

В конце недели в западных областях ожидается неустойчивая погода: пройдут грозовые дожди, днем местами сильные ливни, град и шквалы 17 - 22 м/с. Ночью будет +16...+21 °С, днем температура снизится до +21...+26 °С.

На севере существенных осадков в течение суток не предвидится. Ночью +14...+19 °С, днем +26...+31 °С.

В центральных областях ночью без существенных осадков, а днем и вечером в Черкасской и Кировоградской областях пройдут грозовые ливни, возможны шквалы и град. Ночью будет +18...+23 °С, днем +33...+38 °С.

На юге Украины сохранится жара, без осадков. Ночью будет +19...+24 °С, днем +33...+38 °С, местами до +40 °С.

На востоке также будет сухо и жарко. Ночью +16...+21 °С, днем +30...+35 °С.

Погода в августе 2025 - прогноз на месяц

Начальница отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня в комментарии Погода УНИАН сообщила, что август в Украине также будет жарким.

Самые высокие температуры будут на юге и юго-востоке Украины, а осадков ожидается немного - всего 60-70% от нормы.

На западе температура и количество осадков будут близкими к норме. В остальных регионах среднемесячная температура превысит норму на 1,5-2°C. В первой половине месяца жара будет достигать +35°...+38°, особенно на юге и востоке.

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