Вице-премьер Ольга Стефанишина отметила, что это является важным решением для подготовки к началу переговоров о членстве.

Еврокомиссия весной предварительно оценит прогресс Украины в выполнении семи рекомендаций, необходимых для начала переговоров по членству Украины в ЕС.

Об этом речь идет в заявлении Офиса вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины со ссылкой на выводы относительно процесса расширения Совета ЕС по общим вопросам.

"Это является важным решением для обеспечения высокой динамики процесса европейской интеграции Украины, а также подготовки к началу переговоров о членстве", – отметила вице-премьер Ольга Стефанишина.

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В частности, в выводах указано, что Совет ЕС принимает во внимание намерения Еврокомиссии предоставить обновленную информацию о прогрессе Украины в выполнении рекомендаций Еврокомиссии весной 2023 года в дополнение (без причинения вреда) к комплексному регулярному отчету о расширении ЕС.

Также сказано, что Совет ЕС отметил значительные усилия, которые Украина продемонстрировала для достижения целей, определенных в рекомендациях Еврокомиссии относительно статуса кандидата, а также существенный прогресс в целом в процессе реформ.

"Рада приветствует реформаторские усилия Украины в такие тяжелые времена и поощряет продолжать этот путь", – говорится в заключении.

Кроме того, в выводах предусмотрена разработка Еврокомиссией дорожной карты относительно следующих шагов для облегчения доступа Украины к внутреннему рынку ЕС, используя весь потенциал Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

Вступление Украины в ЕС

23 июня Евросовет предоставил Украине статус кандидата на членство в Евросоюзе.

В то же время Еврокомиссия представила рекомендации по внедрению необходимых реформ, которые Украина должна воплотить. В частности, среди этих рекомендаций - ускорение отбора судей Конституционного суда, продолжение воплощения реформы системы правосудия, борьба с коррупцией и отмыванием средств, демонстрация ощутимых результатов закона о деолигархизации, согласование аудиовизуального законодательства с европейским, принятие и реализация закона о национальных меньшинствах и тому подобное.

11 сентября премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что Украина имеет амбициозную цель до конца этого года выполнить все 7 условий Еврокомиссии и перейти к переговорам относительно членства в ЕС.

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