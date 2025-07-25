Президент США вспомнил, как спортсмен его поддерживал.

Вчера, 24 июля, ушел из жизни известный американский актер и рестлер Халк Хоган. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп почтил память легенды рестлинга в сети.

Известно, что мужчины знали друг друга с 1980-х годов. Тогда карьера Халка только начиналась, а поединки проходили рядом с Trump Plaza в Атлантик-Сити. Поэтому сам политик часто бывал на его боях, а в прошлом году Хоган выступал в поддержку Трампа. Президент США не сдержал эмоций и отреагировал на смерть Халка в сети.

"Мы потеряли большого друга "Галкстера". Халк Хоган был до мозга костей участником MAGA (движение сторонников Трампа - УНИАН) - сильным, жестким, умным, но с огромным сердцем", - отметил Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

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Он также вспомнил, как рестлер агитировал за него во время президентской избирательной кампании.

"Халк выступил с абсолютно зажигательной речью на Республиканском национальном съезде, которая стала одним из ярких моментов кампании", - добавил политик.

К слову, 71-летний Халк Хоган ушел из жизни в своем доме. Точные причины смерти не указываются, лишь отмечается, что у него остановилось сердце. Известно, что в мае он перенес операцию на шее, после которой получил осложнения.

Напомним, ранее дочь покойного Оззи Осборна эмоционально отреагировала на смерть отца.

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