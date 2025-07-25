Приобретение билетов на эти рейсы через кассы будет недоступно.

Государственная "Укрзализныця" с августа в тестовом режиме вводит верификацию через "Дія.Підпис" для ряда популярных поездов. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика в своем Telegram-канале.

"Продолжаем использовать все способы, чтобы уменьшить количество возможных злоупотреблений при приобретении железнодорожных билетов. Поэтому с 1 августа, чтобы купить или вернуть билеты на определенные внутренние поезда, пассажиры должны верифицировать личность через "Дія.Підпис", - говорится в сообщении.

На первом этапе внедрения изменений верификация нужна на рейсы:

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№105/106 Одесса - Киев;

№91/92 Львов - Киев;

№29/30 Киев - Ужгород;

№12 Львов - Одесса;

№27/28 Киев - Чоп.

Отмечается, что приобретение билетов на эти рейсы через кассы будет недоступно.

В УЗ отметили, что новые правила не будут касаться рейсов со спецрезервом билетов для военнослужащих. Защитники и защитницы в дальнейшем могут бронировать и покупать такие билеты через специальный сервис "Укрзализныци" и через "Армия+".

"Укрзализныця" - последние новости

24 июля стало известно, что УЗ усиливает контроль документов при посадке пассажиров в поезда. В частности, на станциях выборочно будут работать группы военизированной охраны.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" с августа назначит поезд №209/210 сообщением Николаев - Ивано-Франковск. В составе поезда есть вагоны купе и плацкарт.

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