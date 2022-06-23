Евросовет сегодня принял историческое решение насчет Украины.

Европейский совет предоставил Украине статус кандидата на членство в Европейском Союзе.

Об этом президент Европейского совета Шарль Мишель сообщил в Twitter.

"Европейский совет только что принял решение о предоставлении Украине и Молдове статуса кандидата в члены ЕС. Исторический момент", - заявил он.

Мишель поздравил президента Украины Владимира Зеленского и президента Молдовы Майю Санду, а также народы Украины и Молдовы с принятием этого решения.

Напомним, 24 февраля Россия пошла на полномасштабное вторжение в Украину, а 28 числа Владимир Зеленский подписал заявку на членство нашей страны в ЕС. Статус кандидата на вступление в Евросоюз также захотели получить Молдова и Грузия.

В июне президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что ЕК рекомендовала Евросовету предоставить нашей стране статус кандидата в объединение государств.

Европарламент 23 июня одобрил резолюцию о предоставлении украинскому государству и Молдове статуса кандидатов на вступление в Евросоюз.

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