За последние полгода зарплата, которая учитывается для исчисления пенсий, выросла более чем на 3,6 тыс. грн.

В Украине за июнь 2025 года средний доход, который учитывается для исчисления пенсии, достиг рекордных около 22,3 тысячи гривень. Это более чем на 3 тысячи гривен больше, чем в январе. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

По данным ПФУ, официальная заработная плата в июне составила 22 336,81 грн. Это на 1 981,41 грн больше, чем в мае с показателем в 20 355,40 грн. При этом в июне прошлого года этот показатель составлял 18 806,63 грн.

В январе 2025 года эта цифра достигала 18 660,32 грн. Таким образом за последние полгода зарплата, с которой уплачены страховые взносы и которая учитывается для исчисления пенсий, выросла более чем на 3,6 тыс. грн.

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Зарплаты в Украине - последние новости

Несмотря на полномасштабную войну с Россией, зарплаты чиновников в Украине продолжают расти, хоть и медленно. По данным Министерства финансов, в июне средняя зарплата в центральных госорганах составила 59,6 тысячи гривен. За год она увеличилась на 9,2%, но это меньше, чем инфляция за этот период, которая составила 14,3%.

Ранее сообщалось, что в следующие три года в Украине предусматривается ежегодный рост размера минимальной заработной платы и прожиточного минимума. Минимальная заработная плата по плану правительства будет составлять: с 1 января 2026 года - 8 688 гривень; с 1 января 2027 года - 9 374 гривни; с 1 января 2028 года - 10 059 гривень.

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