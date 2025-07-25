Нескольких телефонных звонков и пары визитов недостаточно, чтобы положить конец войне.

Президент США Дональд Трампвыразил разочарование российским диктатором Владимиром Путиным и оно вылилось в дополнительную поддержку Украины и обещания усилить давление на РФ.

Как написал обозреватель Сэмюэл Чарап в материале для The New York Times (NYT), Трамп пришел к выводу, что Путин - это препятствие на пути к миру в Украине, который он обещал обеспечить.

Обозреватель допустил, что Трамп считает, что дипломатия уже была испробована и потерпела неудачу, он ошибается. Нескольких телефонных звонков и пары визитов недостаточно, чтобы положить конец войне. И никто - возможно, даже сам Путин, не знает, на что он согласится, если ему предложат реальный переговорный процесс, требующий компромиссов со всех сторон.

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"Пока мы не испытаем его в таком процессе, мы не можем быть уверены, что он полон решимости продолжать борьбу при любых обстоятельствах", - считает Чарап.

Он отметил, что Трампу нужно предоставить своей команде переговорщиков возможность регулярного взаимодействия со сторонами.

"Американские посредники могли бы использовать челночную модель Киссинджера или вести переговоры в третьей стране с постоянно действующими там делегациями России и Украины", - допустил обозреватель.

Чарап считает, что на какое-то время Трампу самому потребуется позволить переговорщикам обговорить этот вопрос.

"Он может время от времени вмешиваться, чтобы выйти из тупика, или, в конце процесса, заключить сделку. Но он не может управлять дипломатическим процессом изо дня в день", - подчеркнул обозреватель

Чарап отметил, что настойчивость Трампа в прекращении войны в Украине уже принесла некоторые важные результаты. Он значительно изменил ход переговоров, и благодаря его сочетанию кнута и пряника начался целый ряд консультаций.

Хотя консультации не привели к концу войны, благодаря им состоялся целый ряд обменов военнопленными и телами погибших.

Вновь активизированные дипломатические усилия США могли бы преодолеть этот тупик, подтолкнув стороны к выработке рамочного соглашения - документа, определяющего параметры окончательного урегулирования.

Переговоры с РФ

На днях Украина провела с Россией третий раунд переговоров в Турции. Стороны договорились об обмене еще более 1200 военнопленных с обеих сторон.

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Игорь Романенко высказал мнение, что особых перспектив от переговоров Украины и России в Турции ожидать не стоит.

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