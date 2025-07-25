Фантомная цель: для чего Китай построил авианосец в пустыне

Копия USS Gerald R. Ford в Синьцзяне стала тренировочной мишенью для китайских ракет.

В самом сердце пустыни Такла-Макан, на охраняемой военной территории в провинции Синьцзян, Китай разместил полномасштабную копию американского авианосца класса "Джеральд Р. Форд". Но в отличие от настоящих гигантов, этот авианосец не плавает. Он стоит неподвижно на песке - как мишень, пишет Slashgear.

Необычный объект привлек внимание мировой разведки после публикации спутниковых снимков от Planet Labs. Китайская макетная конструкция воспроизводит ключевые элементы крупнейшего авианосца ВМС США - от палубы до радиолокационных мачт. И она используется как полигонная мишень для испытания противокорабельных баллистических ракет, в частности DF-26 - известных в мире как "убийцы авианосцев".

Имитация реальной войны с США

Согласно аналитикам, главная цель создания таких макетов - подготовка к возможному конфликту с США в Индо-Тихоокеанском регионе. Корабль, установленный в пустыне, имитирует полную радиолокационную сигнатуру настоящего "Джеральда Форда". Это позволяет китайским военным калибровать свои ракеты с чрезвычайной точностью.

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Это не первый случай - ранее фиксировали макеты американских эсминцев класса "Арли Берк" и других кораблей. Китай системно использует пустыню как полигон для отработки ударов по западным образцам вооружения. По словам военных экспертов, это сигнал не только демонстрации силы, но и серьезной подготовки к высокотехнологичной войне.

Этот военный спектакль среди песков - это также инструмент давления. Строительство таких объектов показывает способность Китая вести асимметричную борьбу с морским превосходством США. Это сдерживание, шантаж и тест на готовность Америки к противодействию новым угрозам.

В ответ на такие шаги Вашингтон расширяет военное присутствие в Тихоокеанском регионе, в частности через AUKUS. Однако Пекин, похоже, демонстрирует: он готовится к любому сценарию - даже если битва за океан начнется в пустыне.

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