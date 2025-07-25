Пока неизвестна дата выхода сериала.

Известный американский молодежный сериал 90-х "Баффи - победительница вампиров" уже находится в разработке платформы Hulu. После того, как стало известно, что Сара Мишель Геллар и Райан Кира Армстронг сыграют роли в ленте, создатели рассекретили имена других актеров.

Как пишет издание Variety, к актерскому составу пилотной серии присоединились пятеро актеров. В частности, Фели Ракотохавана (фильм "Тайное общество младших монарших особ"), Ава Джин (сериал "Закон и порядок: Специальный корпус"), Сара Бок (фильм "Прощание"), Джек Катмор-Скотт (фильм "Оппенгеймер") и Даниэль ди Томассо (триллер "Особо тяжкие преступления").

К слову, о разработке пилотной серии "Баффи - победительница вампиров" впервые стало известно еще в феврале. Сценарий эпизода пишут сестры Нора и Лила Цукерман, а режиссером картины станет обладательница премии "Оскар" Хлоя Чжао. Производством будут заниматься 20th Television и Searchlight Television. Детали сюжета ленты пока держатся в тайне, как и дата премьеры.

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Напомним, ранее стало известно, что сериал "Уэнздей" продлен на третий сезон.

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