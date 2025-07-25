Эти фразы помогут обуздать эмоции.

Эмоциональные срывы часто оставляют нас измотанными, обессиленными и неспособными действовать. Однако есть способ успокоить свои эмоции за считанные секунды. В этом, по утверждению психологов, могут помочь 5 эффективных фраз, пишет YourTango.

1. "Просто дыши"

Большинство из нас, попав в эмоциональную ситуацию, задерживают дыхание. Когда эмоции переполняют вас, остановитесь и сделайте глубокий вдох. Положите руку на живот и вдохните на три счёта, наполняя воздух животом, а затем выдохните на три счёта. Повторяйте это, пока не почувствуете себя спокойнее.

Преимущества глубокого дыхания весьма существенны. Глубокое дыхание замедляет сердечный ритм и улучшает когнитивные функции, позволяя мыслить яснее. А более ясное мышление позволит вам справляться с этими эмоциями.

Видео дня

2. "Какая эмоция мной движет?"

Следующее важное действие после нескольких глубоких вдохов — это определить, что именно вы чувствуете. Вы чувствуете грусть? Тревогу? Гнев? Страх? Все эти эмоции проявляются по-разному у каждого человека, и если вы знаете, какая эмоция вас одолевает, вам будет легче с ней справиться.

Исследования показывают, что этот процесс, часто называемый эмоциональной осознанностью, позволяет более эффективно понимать и регулировать свои эмоции. Признавая и называя свои чувства, вы можете создать ощущение дистанции от эмоций, делая их менее подавляющими и облегчая управление ими.

3. "Дай мне время, чтобы прочувствовать это"

Эмоции трудно испытывать. Они болезненны, сбивают с толку и пугают. Но мы должны позволить себе их испытывать. Если мы запихнём их вглубь, мы никогда не научимся с ними справляться, и они просто вернутся, ещё сильнее и яростнее, чем когда-либо.

Исследования настоятельно рекомендуют вместо этого признавать свои чувства и внимательно наблюдать за ними. Уделяя время этим сильным эмоциям, вы не дадите им захлестнуть себя.

4. "Мне не нужно это исправлять прямо сейчас"

Понимание и эффективное управление эмоциями, процесс, часто называемый эмоциональной регуляцией, может значительно способствовать успокоению и улучшению общего самочувствия. Исследования пришли к выводу, что, научившись распознавать, понимать эмоции и реагировать на них здоровым образом, человек может снизить тревожность, справиться со стрессом и улучшить своё психическое здоровье.

5. "Мне больше не нужно это терпеть"

Последний шаг в борьбе с эмоциями, когда вас переполняют эмоции, — это отпустить их. Держать в себе эмоции, которые вас переполняют, вредно по многим причинам.

Обида или сдерживание чувств может привести к физическому заболеванию. Это может привести к постоянной горечи и гневу, что плохо для вашего психического здоровья. Это может сделать вас неприятным в общении, что может оттолкнуть ваших друзей. Поэтому прочувствуйте свои чувства. Продумайте их. А затем отпустите их.

Ранее психологи назвали 11 личных вещей, которые лучше держать в тайне и не доверять посторонним.

Вас также могут заинтересовать новости: