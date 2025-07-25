Курс гривни к евро установлен на уровне 48,98 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 28 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,78 гривни за доллар. То есть украинская валюта ослабла на одну копейку.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 48,98 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта выросла на 12 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,79/41,82 грн/долл., а евро - 48,99/49,01 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня составлял 41,68 гривни за доллар, а продать доллар можно было по курсу 41,60 гривни. Курс наличного евро в обменниках составлял 49,25 гривни, а курс продажи - 49,10 гривни за единицу европейской валюты.

В то же время курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 25 июля не изменился и остался на уровне 41,95 гривни за доллар. При этом курс евро в банке сегодня вырос на 5 копеек и составлял 49,45 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,35 гривни, а евро - по курсу 48,45 гривни за единицу иностранной валюты.

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