Эта реакция может не понравиться администрации президента США.

Создатель "Южного парка" Трей Паркер очень кратко отреагировал на возмущение Белого дома по поводу премьеры нового сезона мультсериала, в котором обнажённый президент США Дональд Трамп оказался в постели с Сатаной.

"Нам ужасно жаль", — сказал он, после чего последовала длинная комическая пауза с невозмутимым выражением лица, пишет The Independent.

Вопрос Паркеру задали на сцене Comic-Con в Сан-Диего во время панели канала Comedy Central, где также присутствовали его соавтор по "Южному парку" Мэтт Стоун, создатель "Бивиса и Баттхеда" Майк Джадж и один из авторов анимационного шоу "Digman!", актёр Энди Сэмберг.

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В Белом доме же заявили, что "Южный парк" не был актуальным в течение более 20 лет и что оно якобы держится на плаву только за счёт отчаянных попыток привлечь внимание с помощью неоригинальных идей.

"Президент Трамп выполнил больше обещаний всего за шесть месяцев, чем любой другой президент в истории нашей страны — и ни одно шоу четвёртого эшелона не сможет сбить его с победной волны", - заявил пресс-секретарь Белого дома Тейлор Роджерс.

Паркер, в свою очередь, упомянул, что по поводу эпизода, в котором фигурирует Трамп, они получили замечание от продюсеров.

Подробнее об этом эпизоде

Премьера также высмеивала Paramount и её недавнее соглашение с Трампом на сумму 16 миллионов долларов — это произошло всего через несколько часов после того, как Паркер и Стоун подписали с компанией пятилетний контракт на 50 новых эпизодов и права на стриминг предыдущих сезонов. Сделка оценивается в 1,5 миллиарда долларов, пишет СМИ.

В эпизоде Трамп подаёт в суд на город Саут-Парк после того, как его жители ставят под сомнение присутствие в школе Иисуса Христа — настоящего, исторического Иисуса.

Иисус говорит, что им лучше договориться. "Вы же видели, что случилось с CBS? А знаете, кто владеет CBS? Paramount. Вы правда хотите закончить, как Колберт?", - говорит Иисус в эпизоде.

Ситуация с CBS

CBS и материнская компания Paramount Global отменили "The Late Show со Стивеном Колбертом" на прошлой неделе — через несколько дней после того, как Колберт резко раскритиковал соглашение Paramount с Трампом по поводу иска, связанного с интервью в программе "60 минут".

Хотя руководство CBS и Paramount заявили, что отмена шоу была вызвана исключительно финансовыми причинами.

Ранее УНИАН сообщал больше деталей об этом эпизоде с Трампом.

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