Специалист говорит, что противник заранее был готов к ряду контрмер, и это только первые проявления.

"Шахеды" россиян начали маневрировать в полете, уклоняясь от украинских дронов-перехватчиков, заявил специалист по системам связи, РЭБ и радиоэлектронной разведки Сергей "Флеш" Бескрестнов.

"Шахеды начали выполнять комплекс сложных маневров в полете, направленных на снижение эффективности наших зенитных дронов. О том, что такое произойдет, я писал давно. Противник заранее был готов к ряду контрмер, и это только первые проявления", - отметил он в своем сообщении на странице в Facebook.

В то же время эксперт уверяет, что работа над усовершенствованием наших дронов-перехватчиков также продолжается.

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"Будем работать над технологиями против их технологий. Вы же не думали, что противник так легко откажется от своего самого массового оружия", - прокомментировал Бескрестнов.

Ситуация с "Шахедами" - последние новости

Как сообщал УНИАН, недавно Сергей Бескрестнов предупредил, что российские дроны совсем скоро могут получить функцию ручного управления. Сейчас же при использовании дронов-камикадзе Shahed-136 россиянам приходится программировать маршрут полета для каждого аппарата.

Оснащение "Шахедов" системами радиоуправления сделает дроны ретрансляторами сигнала друг для друга, что даст им новые возможности, в частности, атаковать движущиеся цели, в режиме онлайн видеть работу средств ПВО, вести разведку, атаковать цели там, где украинский РЭБ заглушил GPS, пояснил Флеш.

Кроме того, один из экспертов объяснял, что России нужно для того, чтобы запускать по Украине тысячи ударных БПЛА. В частности, он сосредоточился на одной конкретной проблеме у оккупантов, которую они все же могут решить.

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