По результатам года ожидается, что рост цен на топливо составит менее 10%.

Рост цен на топливо в Украине был вызван двумя временными факторами. До конца 2025 года существенной динамики цен не ожидается.

Об этом сказал заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук во время пресс-брифинга относительно решений по монетарной политике.

"Рост цен на топливо был связан с несколькими, с двумя по сути, основными причинами. Первая причина - это краткосрочный рост цен на нефть в мае, что было связано с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Но достаточно быстро эта ситуация нормализовалась", - сказал представитель регулятора.

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По его словам, второй фактор, который повлиял на повышение цен на топливо, заключался в ослаблении гривни относительно евро или в росте курса евро. И учитывая то, что акцизы для топлива устанавливаются именно в евро, это имело непосредственное влияние и перенос на цены на топливо.

"В дальнейшем до конца года мы не ожидаем существенной динамики. В принципе, существенных изменений в ценах на топливо не предвидится. По результатам года мы ожидаем, что рост цен на топливо будет меньше 10%", - сказал заместитель председателя НБУ.

Он также отметил, что в среднесрочном прогнозе НБУ заложен боковой (стабильный) тренд цен на нефть.

"Как результат этого, значительных изменений в ценах на топливо мы не предусматриваем. И вклад в инфляцию также не будет определяющим", - добавил Николайчук.

Цены на топливо в Украине - последние новости

Если США введут анонсированные санкции в отношении покупателей российской нефти, цены на бензин и дизель на украинских АЗС стремительно взлетят на около 10 грн/литр, и автогаз - на 5 грн/литр.

По словам топливного эксперта, основателя группы компаний Prime Дмитрия Леушкина, в случае такого сценария, цены будут оставаться высокими как минимум до конца текущего года.

Ранее он сообщал, что цены на бензин и дизельное топливо до конца месяца вырастут на 1-2 гривни из-за увеличения цен на нефть, роста курса евро и подорожания газойля.

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