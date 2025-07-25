Спортсменка также публично обратилась к избраннику в сети.

Известная украинская фехтовальщица Ольга Харлан, которая получила бронзовую медаль на Олимпиаде-2024 в Париже, публично обратилась к своему жениху-иностранцу Луиджи Самеле.

Сегодня, 25 июля, мужчина празднует свой день рождения. По случаю праздника украинка поздравила именинника и показала новое совместное фото в своем Instagram.

"С Днем рождения, моя любовь. Спасибо, что сделал меня самой счастливой женщиной. Я счастливица. Бесконечно тебя люблю", - подписала фотографию Ольга.

Видео дня

Реакция сети

Подписчики засыпали комплиментами пару в комментариях:

"Желаю любви, счастья и пополнения в семье"

"Какие милые и красивые"

"Прекрасная пара! Хорошего вам празднования".

К слову, Ольга уже более 5 лет в отношениях с итальянским фехтовальщиком Луиджи Самеле. В прошлом году спортсмен сделал ей предложение на берегу океана в США. Однако официально пара пока не стала мужем и женой. Но по словам Харлан, свадьбу они планируют или в этом году, или в следующем.

Напомним, ранее Ольга Харлан рассказала, как война повлияла на ее отношения с иностранцем.

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