Известная украинская фехтовальщица Ольга Харлан, которая получила бронзовую медаль на Олимпиаде-2024 в Париже, публично обратилась к своему жениху-иностранцу Луиджи Самеле.
Сегодня, 25 июля, мужчина празднует свой день рождения. По случаю праздника украинка поздравила именинника и показала новое совместное фото в своем Instagram.
"С Днем рождения, моя любовь. Спасибо, что сделал меня самой счастливой женщиной. Я счастливица. Бесконечно тебя люблю", - подписала фотографию Ольга.
Реакция сети
Подписчики засыпали комплиментами пару в комментариях:
- "Желаю любви, счастья и пополнения в семье"
- "Какие милые и красивые"
- "Прекрасная пара! Хорошего вам празднования".
К слову, Ольга уже более 5 лет в отношениях с итальянским фехтовальщиком Луиджи Самеле. В прошлом году спортсмен сделал ей предложение на берегу океана в США. Однако официально пара пока не стала мужем и женой. Но по словам Харлан, свадьбу они планируют или в этом году, или в следующем.
Напомним, ранее Ольга Харлан рассказала, как война повлияла на ее отношения с иностранцем.