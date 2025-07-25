НАБУ и САП исповедуют китайско-российский подход, - Власенко раскритиковал критерии антикоррупционной борьбы

Глава парламентской ВСК по расследованию фактов возможной коррупции в правоохранительных и судебных органах Сергей Власенко раскритиковал оценки руководителя САП эффективности антикоррупционной борьбы. Количество "посадок" и выбитые суммы денег НАБУ и САП - это китайско-российский подход. Об этом народный депутат от "Батьківщини" написал на своей странице в Фейсбук, комментируя интервью главы САП.

"Вот все, что надо знать о взглядах руководителя "независимого" САП. Он считает, что критерий его работы, это сколько денег "на ВСУ" они выбили. Он также считает, что эффективность борьбы с коррупцией надо измерять количеством "посадок". Чисто китайско-российский подход. Только те считают деньги не "на ВСУ", а в бюджет", - отметил Власенко.

По его мнению, критерием эффективности НАБУ и САП должно быть уменьшение коррупции как таковой и неотвратимость наказания, а не статистические показатели.

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"Я же считаю, что эффективность "антикоррупционной инфраструктуры" измеряется не количеством "привлеченных к ответственности" (еще раз отмечу - в Китае за коррупцию расстреливают, но это не уменьшило ее уровень), а УМЕНЬШЕНИЕМ КОРРУПЦИИ как таковой. А также эффективность борьбы с коррупцией обеспечивается тем, что антикоррупционные органы неуклонно обеспечивают НЕОТВРАТИМОСТЬ наказания", - подчеркнул председатель ВСК по расследованию фактов возможной коррупции в правоохранительных органах.

Он напомнил, что НАБУ и САП создавались не для того, чем они занимаются сейчас.

"И я бы хотел напомнить, что идея создания САП и НАБУ была не в том, чтобы они ловили судей за взятки в 5-10 тысяч долларов (улучшая свою статистику "посадок" и "денег на ВСУ"), а занимались обезвреживанием ТОП коррупции", - подытожил Власенко.

Напомним, вчера в интервью "Суспільному" руководитель Специальной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко заявил, что показатели САП по привлечению к ответственности увеличились более чем вдвое.