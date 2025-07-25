Сбой длился примерно два с половиной часа.

Спутниковая связь Starlink полностью восстановилась после масштабного сбоя вечером 24 июля.

Около 3 часов ночи по киевскому времени сама компания в соцсети Х заявила, что проблема с сетью полностью устранена, а сервис Starlink восстановлен.

В свою очередь вице-президент компании Майкл Николс в соцсети Х сообщил, что сбой длился примерно два с половиной часа.

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При этом он объяснил, что сбой был вызван сбоем ключевых внутренних программных служб, обеспечивающих работу базовой сети.

"Приносим извинения за временный сбой в работе нашего сервиса. Мы глубоко стремимся обеспечить высоконадежную сеть и полностью устраним эту проблему, чтобы она не повторилась", – написал Николс.

Проблемы со Starlink - что известно

24 июля вечером в ВСУ сообщили, что по всему фронту перестали работать системы спутниковой связи Starlink. Позже стало известно, что проблемы со Starlink возникли у пользователей по всему миру.

Илон Маск заявил, что Starlink восстановят в ближайшее время.

Напомним, связь Starlink крайне важна для бойцов ВСУ на фронте. При этом эксперты отмечают, что Украине пока придется смириться с этой зависимостью от Илона Маска, поскольку в краткосрочной перспективе не существует альтернатив, которые могли бы эту связь заменить.

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