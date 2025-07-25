Мэр Киева Виталий Кличко передал двум воинским подразделениям более 1000 дронов разных типов от столичной громады. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

"Новая партия помощи от громады столицы отправилась на самые горячие направления фронта — еще более 1000 дронов бойцам ВСУ. Военные 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев получили еще 900 FPV-дронов разных типов. 110 дронов на оптоволокне поехали на передовую к бойцам 3-го отдельного Полка ССО имени князя Святослава Хороброго", - сообщил Виталий Кличко.

Мэр отметил, что бойцы 72 ОМБр с начала года получили от столицы уже 3100 БПЛА. На оснащение и насущные потребности бригады из городского бюджета выделено 95 млн грн. На оснащение 3 полка ССО столица направила почти 5,5 млн грн.

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"Напомню, всего за первые полгода от громады бойцам разных бригад город отправил на передовую, в частности, более 30 000 БпЛА разных типов. На поддержку защитников в этом году Киевсовет направил уже 6 млрд грн. Киев и дальше продолжит помогать всем нашим военным!" – подчеркнул Виталий Кличко.