Также в Ставропольском крае поражено предприятие, которое производит взрывчатку.

Дроны сегодня ночью поразили два важных объекта военно-промышленного комплекса России, которые производят порох и сырье для взрывчатки. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко в Telegram.

По его словам, поражен Невинномысский азотный завод в Ставропольском крае, который производит химическое сырье для взрывчатки, в том числе азотную кислоту и аммиачную селитру.

"Это ключевой поставщик для производства боеприпасов, включая артиллерийские снаряды, авиабомбы и РСЗО", - отмечает Коваленко.

Видео дня

Он также сообщил, что поражено одно из старейших и стратегически важных предприятий ВПК РФ - Котовский пороховой завод в Тамбовской области. "Специализируется на производстве широкого спектра порохов - для стрелкового оружия, артиллерии, РСЗО, авиационных и ракетных систем. Его продукцию используют десятки оборонных предприятий. Фактически, без Котовска не стреляет ни "Град", ни "Смерч", - сообщил Коваленко.

Атака на Россию - что известно

Как сообщал УНИАН, ночью дроны массово атаковали несколько регионов России, под ударом были два важных для российского ВПК завода.

Как пишут российские паблики, россияне жаловались на взрывы в Невинномысске Ставропольского края, сообщали о десятках прилетов. Утверждалось, что целью атаки там было химическое предприятие "Азот". Завод атакован беспилотниками уже второй раз за последние два месяца. В июне после атаки он прекращал работу.

Кроме того, взрывы были слышны и в Тамбовской области, местные тг-каналы писали об атаке на пороховой завод в Котовске. Позже было опубликовано видео дыма после ударов в районе завода.

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