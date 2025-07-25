В соответствии с законами, срок действия продлен до 5 ноября 2025 года.

Президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении срока действия военного положения и проведения всеобщей мобилизации в Украине.

Об этом говорится в карточках соответствующих законопроектов №13471 и №13472 на сайте Верховной Рады Украины.

Указано, что они оба были возвращены с подписью от президента Украины сегодня, 25 июля.

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Так, срок действия военного положения и проведения всеобщей мобилизации в Украине продлят до 5 ноября 2025 года.

Мобилизация и военное положение в Украине - последние новости

14 июля президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду Украины законопроекты о продлении срока действия военного положения в Украине и о продлении срока проведения всеобщей мобилизации. Тексты соответствующих проектов законов №13471 и №13472 опубликованы на сайте парламента.

15 июля Верховная Рада Украины оперативно продлила действие режима военного положения до 5 ноября 2025 года. За соответствующее решение проголосовали 320 народных избранников.

Кроме того, украинский парламент продлил срок проведения всеобщей мобилизации в 16-ый раз. Продлен также на 90 дней. За это решение проголосовало 304 депутатов.

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