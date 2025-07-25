Известный украинский певец Иво Бобул, который поет хиты "А липи цвітуть", "Все золото світу", "Осінній сад" и многие другие композиции, рассекретил размер своей пенсии.
Не секрет, что в марте этого года 72-летний артист уже отмечал, что получает 5 000 гривень. По его словам, средства, которые ему начисляются, не соответствуют многолетнему стажу на сцене, а звание народного артиста Украины особо не влияет на размер выплат. Однако сейчас сумма пенсии Бобула увеличилась.
"Теперь 10 000 гривень. Стыдно, люди. Стыдно просто! Значит, человек, который носил в кабинет одну бумагу сюда, одну бумагу - туда, то 40-50 тысяч, а тебе - 10. Ну, ничего. Спасибо за это, Господи", - признался исполнитель в интервью ТСН.UA.
Иво Бобул добавил, что имеет дополнительные источники дохода. О них он сказал так:
"В Лавре есть Национальная академия руководящих кадров культуры и искусств. Продолжаю преподавательскую работу, я заведующий кафедрой эстрадного пения".
Напомним, ранее Иво Бобул ответил, где во время войны живут его взрослые дети. Также артист рассекретил, какое образование получает его младший сын Данил.