Председатель ВР сообщил о заседании парламента 31 июля.

Заседание Верховной Рады Украины по рассмотрению президентского законопроекта относительно усиления полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры состоится в четверг, 31 июля. Об этом сообщил председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в Facebook.

"Заседание Верховной Рады Украины по рассмотрению неотложного президентского законопроекта "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно усиления полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры" (регистрационный номер 13533) состоится 31 июля 2025 года", - написал он.

Стефанчук отмечает, что при рассмотрении этого законопроекта будет предлагать принять его сразу за основу и в целом, а также поддержать его безотлагательное подписание.

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По его словам, парламент рассмотрит и другие важные законодательные инициативы.

Закон о НАБУ и САП - последние новости

Как сообщал УНИАН, 22 июля Верховная Рада проголосовала за закон, который предоставляет отдельные полномочия Офису генпрокурора относительно работы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП),

Это вызвало критику у европейских партнеров Украины, а также прошли акции протеста в Киеве и других городах Украины.

24 июля президент Украины Владимир Зеленский внес законопроект (регистрационный номер 13533), в котором содержатся нормы о независимости антикоррупционных органов НАБУ и САП, в Верховную Раду Украины.

В частности, в документе сообщается, что подразделение внутреннего контроля НАБУ, САП, БЭБ, Офиса генпрокурора Украины, Нацполиции - по методологии, согласованной со Службой безопасности Украины, - не реже одного раза в два года должно будет проводить полиграфологические исследования работников этих органов на предмет совершения действий в пользу России.

Также в документе указано, что, в течение 6 месяцев со дня вступления Закона в силу (после голосования), СБУ должна будет провести проверку сотрудников выше указанных ведомств на предмет совершения действий в пользу государства-агрессора.

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре и Национальном антикоррупционном бюро сразу сообщили, что поддержали президентский законопроект.

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