Украинский лидер объяснил, что обсуждение окончания войны должно начинаться со встречи лидеров.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о сдвигах с российской стороны относительно его возможной встречи с Владимиром Путиным. Как пишет РБК-Украина, во время общения с медиа 24 июля Зеленский заявил, что впервые за долгое время наблюдает позитивные сигналы по этому поводу с российской стороны.

Украинский лидер пояснил, что обсуждение окончания войны должно начинаться со встречи лидеров, и Украина постоянно публично поднимает этот вопрос.

"По-другому с ними не получится. Нужна адженда такой встречи - встречи на уровне лидеров. Вопрос в том, что мы поднимаем этот вопрос публично всегда. И они сейчас в разговоре с нами начали об этом говорить. Это уже движение в направлении к какому-то формату встречи", - пояснил он.

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При этом он заметил, что по его мнению, важных результатов удалось достичь "некоторыми шагами на территории России".

"Много вещей, кроме переговорных процессов, диалога, дипломатии, много вещей еще произошло на их территории", - отметил он.

Переговоры Украины и России

Напомним, вечером 23 июля в Стамбуле прошли переговоры российской и украинской делегаций. Они длились менее часа и проходили в закрытом режиме.

Секретарь СНБО Рустем Умеров заявил, что среди ключевых тем переговоров было прекращение огня, освобождение пленных и встреча лидеров Украины и России. Также, по его словам, стороны договорились о дальнейшем обмене военными и гражданскими пленными. сообщил, что Украина предложила россиянам провести встречу лидеров с участием президентов Турции и США Реджепа Эрдогана и Дональда Трампа до конца августа.

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