Зеленский ответил, сколько реально систем Patriot получит Украина реально систем Patriot

По словам президента, продолжается работа по поставкам дополнительных систем от партнеров.

Украина сейчас имеет договоренности о трех системах ПВО Patriot из десяти необходимых. Впрочем, необходимы также ракеты, дроны, РЭБы и стабильное финансирование армии, заявил президент Владимир Зеленский во время общения с медиа 24 июля, передает РБК-Украина.

"С вопросом ракет работаем, ракеты у нас есть. Все еще боремся над лицензией производства. Важно, что в Германии появляется площадка. Производство. Пока не у нас, но у европейцев, с которыми у нас хорошие отношения", - отметил Зеленский.

Президент напомнил, что лидер США Дональд Трамп согласился передавать системы Украине. Это будет происходить путем продажи, а значит сейчас Украина должна найти деньги на все 10 систем. Было бы хорошо иметь к каждой системе сразу пакет с ракетами.

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"Сколько уже имеем. Три. Официально я получил подтверждение Германии на две системы, Норвегия - одна. Сейчас мы работаем с нидерландскими партнерами", - заявил он.

По словам Зеленского, Украине нужно закрыть дефицит 40 млрд в год. Однако украинское производство дронов на сегодня требует еще 25 млрд в год.

"Ракеты, дроны, РЭБы, это направление - 25 миллиардов. Это уже 65, если все это закрывать. Я начал над этим работать. Очень тяжелая тема, но я уже начал", - добавил президент.

Усиление ПВО для Украины

Как сообщал УНИАН, немецкая оружейная компания HENSOLDT получила заказ на поставку Украине радаров для усиления противовоздушной обороны стоимостью более 340 миллионов евро.

В то же время госдепартамент США одобрил продажу Украине двух пакетов оружия и оборудования на общую сумму 322 миллиона долларов. Туда в частности войдут ракетные системы HAWK Phase III и БМП Bradley, а также их ремонт и поддержку.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял, что ЗРК Patriot для Украины будут доставлены за недели. В то же время немецкие СМИ писали, что первый комплекс Patriot передадут Украине весной 2026 года.

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