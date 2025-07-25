Пока Украина увеличивает уровень делегации, Россия отправляет "пятое колесо", отметил Игорь Романенко.

Особых перспектив от переговоров Украины и России в Турции ожидать не стоит.

Об этом в эфире "24 Канала" рассказал Игорь Романенко, генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины". "Принципиально Путин хочет выиграть время для того, чтобы захватить как можно больше территорий и реализовать свой посыл, связанный с включением в свою Конституцию четырех областей", - сказал Романенко.

Он также отметил, что Путин хочет создать буфенную зону, где это будет получаться и хватать ресурсов.

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"И пока не будет потенциал наших Сил обороны за счет помощи союзников и внутренних резервов мобилизован у нас - все это будет продолжаться. Разная форма будет этих переговоров, мы там участвуем в связи с тем, что идут гуманитарные вопросы очень важные для нас", - сказал Романенко.

Он также раскритиковал подход Украины к установлению переговорной группы. По его словам, Украина повышает уровень делегации на переговорах, тогда как Россия этого не делает.

"Им надо давать отпор в переговорах. По форме, по тону проведения. Не давать им возможности и слабости... Путин в этом видит свое преимущество. Там решается вопрос на уровне Мединского-историка, пятого колеса. А что у нас, плохие пятые колеса есть в аппарате? Но не повышайте уровень, это же унижение Украины", - добавил Романенко.

Мирные переговоры: важные новости

Накануне Украина провела с Россией третий раунд прямых переговоров в Турции. Среди договоренностей пока известно об обмене еще более 1200 военнопленных с обеих сторон. По информации российской стороны, обмен состоится "в ближайшее время".

Между тем Владимир Зеленский накануне сообщил о сдвигах с российской стороны относительно его возможной встречи с Владимиром Путиным. Также Зеленский заявил, что обсуждение окончания войны должно начинаться со встречи лидеров, и Украина постоянно публично поднимает этот вопрос.

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