'Должен поставить точку': в Кремле ответили, встретятся ли Зеленский в Путин в августе

По словам представителя Кремля, предпосылками этой встречи должна стать сложная дипломатическая работа.

В Кремле заявили, что встреча российского правителя Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского вряд ли состоится до конца августа.

"Встреча на высшем уровне может и должна поставить точку в урегулировании и зафиксировать те модальности этих договоренностей, которые нужно выработать в ходе экспертной работы. Делать наоборот, невозможно. Можно ли такой сложный процесс пройти за 30 дней? Очевидно, что вряд ли", - заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, возможна ли встреча Путина и Зеленского до конца августа, цитирует "Медуза".

Он также добавил, что проекты меморандумов России и Украины "диаметрально противоположны", и "вряд ли сблизит позиции одновременно", необходима сложная дипломатическая работа.

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Переговоры Путина и Зеленского

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о сдвигах с российской стороны относительно его возможной встречи с Владимиром Путиным.

Президент заявил, что впервые за длительное время наблюдает позитивные сигналы по этому поводу с российской стороны.

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