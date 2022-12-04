В страну привезли 25 тысяч тонн пшеницы.

Первое судно с украинским зерном, которое было отправлено в рамках инициативы "Grain From Ukraine", прибыло в Эфиопию.

Как сообщил президент Владимир Зеленский в своем Twitter, страна получила 25 тысяч тонн пшеницы.

"15 ноября мы запустили гуманитарную программу Grain From Ukraine, чтобы помогать людям, которые больше всего пострадали от острого продовольственного кризиса. Сегодня в Дорале прибыло первое судно с гуманитарным грузом в 25 тысяч тонн пшеницы для Эфиопии. Отправляем еду. Отправляем надежду", – отметил глава государства.

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Экспорт украинского зерна во время войны

Как сообщал УНИАН, 22 июля Украина и Россия при посредничестве Турции подписали отдельные соглашения с ООН о возобновлении после начала полномасштабной войны экспорта украинской аграрной продукции по Черному морю. Документами предусмотрен вывоз продукции из портов "Черноморск", "Одесса" и "Южный" и создание безопасных маршрутов.

Кроме того, 26 ноября началась реализация новой международной инициативы Grain from Ukraine, в рамках которой украинское продовольствие будет отправляться в страны Африки и Азии.

Украина планирует отправить из портов по крайней мере 60 судов в страны, которые больше всего страдают от продовольственного кризиса и нуждаются в срочной помощи. Предполагается, что каждый корабль с зерном обеспечит потребность в продовольствии в среднем для 90 тыс. человек.

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