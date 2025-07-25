Курс второго по величине цифрового токена, эфира, также снизился.

Биткойн в пятницу, 25 июля, подешевел вместе с другими рисковыми активами. Инвесторы уже не надеются на снижение процентных ставок в США.

Издание Bloomberg пишет, что курс крупнейшей криптовалюты упал до самого низкого уровня с 11 июля - 115 122 доллара за монету. Курс второго по величине цифрового токена, эфира, снизился примерно на 3%, а курс XRP упал на 5,3%.

"Общий восходящий тренд остается неизменным, но динамика замедлилась, и трейдеры проявляют осторожность", - отметила криптоаналитик BTC Markets Рашель Лукас.

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Более сильные, чем ожидалось, данные по занятости в США ослабили надежды на снижение ставок Федеральной резервной системы, оказав давление на криптовалюты.

Курс биткоина – последние новости

4 мая издание Forbes писало, что аналитики рынка ожидают дальнейшего роста стоимости биткоина в ближайшее время, в частности не исключают установления нового рекорда его цены. Директор по исследованию рынка Unchained Джо Бернетт отметил, что биткоин может достичь 200 000 или 250 000 долларов в этом году.

В середине июля биткойн достиг рекордного уровня в 123 205 долларов, продолжая устойчивый рост, обусловленный оптимизмом в отношении регуляторной среды в США и притоком средств в криптовалютные инвестиционные продукты.

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