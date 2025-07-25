Открыто производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего".

Государственное бюро расследований (ГБР) устанавливает все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия (ДТП), в результате которого погиб народный депутат Ярослав Рущишин.

В ГБР отметили, что сразу после поступления сообщения о ДТП на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Специалисты работали всю ночь, проводили осмотр места происшествия, фиксировали следы, изымали записи с камер видеонаблюдения, опрашивали очевидцев.

Согласно сообщению, происшествие произошло вечером 24 июля 2025 года на автодороге Н-09 "Мукачево - Львов" вблизи села Бабухов Рогатинской территориальной общины Ивано-Франковской области.

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Предварительно установлено, что мотоцикл Harley Davidson, за рулем которого находился народный депутат от фракции "Голос", въехал в прицеп, сцепленный с трактором, которым управлял местный житель.

Инцидент произошел в темное время суток, в условиях ограниченной видимости. В результате столкновения нардеп получил тяжелые телесные повреждения и впоследствии скончался в скорой.

Отмечается, что сейчас генеральный прокурор открыл производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса ("нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего").

Гибель нардепа Рущишина

Вчера вечером СМИ сообщили о гибели народного депутата из Львова от партии "Голос" Ярослава Рущишина. Медиа информировали, что 24 июля в 21:45 на Ивано-Франковщине произошла авария: Рущишин, который был за рулем мотоцикла Harley-Davidson, не справился с управлением и столкнулся с трактором, который ехал в попутном направлении.

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