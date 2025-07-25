Сейчас не стоит говорить о том, что Россия зашла в Покровск и там начались уличные бои, считает Алексей Гетьман.

Ситуация на Покровском направлении сейчас является самой сложной на всей линии фронта. Об этом рассказал военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в эфире на Радио NV.

"Но давайте помнить, что боевые действия возле Покровска ведутся уже год. За год врагу не удалось окружить Покровск даже тактически. Это когда физически город не окружен, но что-то подвозить и вывозить фактически невозможно. Потому что контролируется все артиллерией, авиацией, дронами и т.д.", - сказал Гетьман.

Он также прокомментировал информацию о том, что российским ДРГ удалось зайти в город. По его словам, причиной этому стала нехватка личного состава в рядах Сил обороны Украины.

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"На одном из участков не хватило людей согласно штатного расписания в одной из бригад. Потому что мы тоже несем потери убитыми и ранеными. Поэтому в этом месте удалось зайти большему количеству ДРГ. Это не штурмовые группы. Это диверсионно-разведывательные группы. Они постоянно заходят. И наши ДРГ постоянно заходят. Поэтому говорить, что войска зашли на одну из улиц Покровска и там начнутся уличные бои - так говорить не надо", - добавил Гетьман.

Ситуация возле Покровска: что известно

Ранее аналитики DeepState сообщили, что российские ДРГ зашли в Покровск и устроили засаду для украинских бойцов. По словам экспертов, россияне нанесли потери украинским бойцам.

Впоследствии председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко сообщил, что Силы обороны успешно уничтожили российские ДРГ, которые зашли в Покровск. В то же время он отметил, что россияне и в дальнейшем будут пытаться завести свои ДРГ в город.

Об обороне Покровска ранее рассказывал и Главнокомандующий Александр Сырский. По его словам, оборона Покровска стала возможной в значительной степени благодаря решимости украинских войск и созданию барьеров, таких как минные поля, которые привели к 30-процентным потерям среди российской техники на этом участке фронта.

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