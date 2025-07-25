Президент заявил, что россияне "очень хотят" Днепропетровщину.

Россияне не оставляют попыток прорваться на разных участках фронта, но украинские вооруженные силы дают им отпор и смогли стабилизировать ситуацию. Об этом президент Владимир Зеленский заявил на встрече с журналистами 24 июля, пишет РБК-Украина.

Он рассказал, что оккупанты продолжают терпеть неудачи на фронте, и "получают по шапке".

"Они не продвигаются. Там очень тяжело нашим ребятам. И трудно везде. И русским очень трудно - это для нас хорошо. И русские не хотят воевать. Кроме их руководства. И все это чувствуется. Их больше. Большее давление. Большая мобилизация. Поэтому больше рисков у нас. Они действительно пробуют сделать прорыв. У них прорывов серьезных нет. Они понимают, что получат по шапке", - пояснил президент.

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Зеленский отметил, что россияне сосредотачиваются на военно-информационных операциях, примером является ситуация с Покровском.

Он рассказал, что оккупанты пытались зайти в город несколько раз, чтобы снять ролики для пропагандистских СМИ, но ВСУ оперативно их ликвидировали.

"Я разговариваю с военными, сейчас с Сырским. Говорит, за это время, 5-7 раз. Два человека, шесть человек. Был один раз, когда они попытались закрепить 12 человек. Пробуют снять какое-то видео: поставить флаг, сняли... и все уничтожаются нашими защитниками", - рассказал президент.

Ситуация на других направлениях

По словам Зеленского, на Сумском направлении ситуация улучшилась, однако враг давит на других направлениях.

"Что касается Сумского направления... За этот месяц-полтора, я думаю, там есть нормальные шаги. Всюду есть давление русских. Покровское, Харьковское направление, и Купянское. Наши ребята стоят. Молодцы", - сказал он.

В то же время он подчеркнул, что россияне "очень хотят" Днепровскую область.

"Для них условный успех - это Днепровская область. Потому что они из этого могут делать информационные победы. Там такая же ситуация, как в Покровске. Они заходят - там есть поле. Все равно зашли они туда или не зашли. Там просто живого места нет на этом поле. Там никто не стоит. Просто люди на оттяжке стоят и уничтожают все что можно", - подчеркнул президент.

Он также добавил, что россияне заинтересованы в Сумской области на Покровском направлении.

Ситуация на фронте

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что Силы обороны Украины успешно уничтожают вражеские диверсионно-разведывательные группы, которые проникли в Покровск Донецкой области. Он отметил, что "группы, которые зашли, или уничтожены, или рассеяны и не представляют угрозы".

В последнее время россияне по территории Донецкой области. В частности, несколько дней назад сообщалось, чтооккупанты захватили село Грушевское, которое находится неподалеку админграницы Донецкой и Днепропетровской областей.

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