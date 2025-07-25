В Украине снова изменились цены на популярную ягоду: сколько стоит килограмм

На украинском рынке уже шестую неделю подряд фиксируют снижение оптовых цен на голубику из местных хозяйств. Такие данные приводят специалисты аналитического портала EastFruit.
"На сегодняшний день украинские производители предлагают эту ягоду к продаже по 165-240 грн/кг ($3,95-5,75/кг), что в среднем на 15% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели", - отмечают эксперты.
Широкий диапазон цен в этом сегменте объясняют различными качественными показателями и объемами предлагаемой голубики.
Относительно причин снижения цен, то выделяют несколько основных факторов. Во-первых, сегодня на рынке присутствует довольно объемное предложение. Это объясняется тем, что почти все производители начали собирать ягоду.
Во-вторых, спрос на голубику сегодня относительно низкий - это касается как покупателей внутри страны, так и компаний-экспортеров. Последнее объясняют тем, что большая часть производителей не может предоставить оптовые партии действительно высокого качества.
Стоит также добавить, что, несмотря на очередное ценовое падение, сейчас голубика стоит в среднем на 50% дороже, чем годом ранее.
По мнению фермеров, ягода будет дешеветь как минимум до начала следующего месяца. Динамика цен на голубику будет зависеть от активности покупателей, а также от увеличения предложения на рынке.
Цены на голубику в супермаркетах Украины
В АТБ ягоду продают по 289,95 грн/кг.
При этом в Varus ее можно купить по 279,90 грн/кг.
В то же время в Сильпо цены на голубику стартуют от 289 гривень за килограмм.
Цены на ягоды в Украине - последние новости
Напомним, ранее УНИАН сообщил о росте цен на черешню. Такую динамику специалисты объясняли завершением сезона реализации черешни из-за дефицита ягоды.
Стоит сказать, что цены на популярную ягоду в текущем сезоне на внутреннем рынке страны нередко превышали показатели 2024 года. Это связано со снижением урожайности в 2025-м, которое в свою очередь обусловлено аномальными погодными условиями в конце весны и начале лета.
Также сообщалось, что в Украине подскочили цены на клубнику, тогда как цены на малину, наоборот, снизились.