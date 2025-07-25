По словам представителей индустрии гостеприимства, иностранцев отпугивают антитуристические заявления.

Ассоциации ресторанов, ночных клубов и магазинов на туристических курортах в последнее время все чаще возлагают вину за снижение доходов на антитуристические протесты.

В частности, президент ассоциации ресторанов Хуанми Феррер утверждает, что эти заявления "отпугивают посетителей", пишет Majorca Daily Bulletin.

С ним согласился Мигель Перес-Марса из ассоциации ночной жизни: "Туристы, в которых мы заинтересованы, уезжают. Они не чувствуют себя желанными гостями и уезжают в другие места".

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В свою очередь президент коллегии экскурсоводов Педро Оливер отметил, что этим летом продажи экскурсий упали на 20%, а больше всего пострадали Вальдемоса, Пальма-де-Майорка и Порт-Сольер.

"Если вы генерируете негативные новости, которые имеют последствия в других странах, туристы выбирают другие направления для отдыха. Мы даем понять, что нам не нужны туристы и что вокруг слишком многолюдно", – заявил он.

По словам президента экскурсионной фирмы Proguies Turístics Биля Росалеса, число пррданных ими круизов в этом году сократилось примерно вдвое. По его мнению, информация о перенаселенности острова серьезно вредит имиджу Майорки, что заставляет отдыхающих выбирать другие направления.

"Туризмофобия и представление о том, что туристам здесь не рады, сильно вредят нам", – добавил он.

В то же время президент транспортной федерации Рафель Роиг выражает обеспокоенность протестами и граффити: "Нельзя распространять подобные сообщения, потому что люди не поедут туда, где их не ждут".

При этом Биль Морагес из одной из ассоциаций таксистов утверждает, что британские туристы больше всего возмущены протестами и в итоге сменили место отдыха.

Однако есть и те, кто не считают протесты проблемой. Например, Джоана Манреса из ассоциации розничных торговцев Afedeco полагает, что критика чрезмерного туризма может играть свою роль, но также во многом на сокращение туристических потоков оказывает влияние сокращение бюджетов туристов. Тем временем, президент асоциации Pimem Жорди Мора не согласен с утверждением о падении туризма и отвергает версию о влиянии протестов.

"Последний отчет Pimem указал на пятипроцентный рост по сравнению с 12% в прошлом году, и это отражает спрос, который приближается к пределу", – пояснил он.

В то же время издание отмечает, что точно сказать о падении числа туристов этим летом можно будет только после объявления официальной статистики – по июлю она появится только в начале сентября.

Антитуристические настроения в Испании

Как сообщал УНИАН, после снятия ковидных ограничений в Испанию массово хлынули туристы. Однако вскоре это подняло волну антитуристических протестов – местные жители винили гостей во всех своих бедах, от нехватки жилья и высоких цен до угроз экологии.

При этом на той же Майорке протестующие против туристов пошли на радикальные шаги – они начали заманивать туристов в опасные районы.

К лету 2025 года испанские власти предприняли попытки сгладить ситуацию, введя ряд запретов на аренду нового жилья и анонсировав поднятие налогов для частных арендодателей, а также приказав платформе Airbnb удалить более 65 тысяч предложений.

Тем временем, недавние данные туристической бизнес-группы Exceltur указали на падение интереса туристов к Испании.

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