Эксперт считает, что также нужны спецоперации для внесения дискомфорта для россиян, чтобы они почувствовали войну.

Украина не может ударить по дроновому производству в России, так как основная сборка продукции происходит в Китае. Об этом сказал ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в эфире Радио NV.

"К сожалению, мы пока не можем ничего сделать с производством "Шахедов" по очень неприятной причине: вероятно в России только происходит их финальная сборка. Потому что все приезжает из Китая. А в России только гайки докручивают, и поэтому вылавливать места, где просто докручивают финальную гайку и наклеивают лейбочку - это неблагодарное дело", - подчеркнул он.

При этом добавил, что Силы обороны Украины "выпасают" все то, где действительно задействовано российское производство и последовательно "выключают" эти производственные цепочки.

Видео дня

"А спецэффекты, которые ощущает на себе российское население, - это просто "бонусы". Честно говоря, мне иногда приходят даже такие нехорошие мысли, что возможно бы нам стоило немножко увеличить эффекты для населения", - сказал Дикий.

По его словам, учитывая то, с каким врагом мы воюем, уместно было бы меньше проявлять "джентельменство" в вопросе обстрелов территории России.

Он отметил, что мощный эффект в российских соцсетях вызвала ситуация, которую можно назвать "ковер-самолет", когда закрывались аэропорты и тысячи людей по несколько дней не могли никуда вылететь.

"У россиян сейчас гораздо больший резонанс от того, что закрывают аэропорты, чем от того, сколько приезжает цинковых гробов, а точнее черных пластмассовых мешков с их убитыми солдатами. Мы увидели безумное социальное расслоение в России. Тех, кого убивают на СВО, никому в России не жалко, они для них хлам, который поехал за деньги воевать. А те, которые летают и накапливаются в портах, это другая прослойка - это та Россия, которая привыкла хорошо жить и которая почему-то шокирована, что на четвертый год войны нарушается немножко их уровень жизни", - отметил Дикий.

По его словам, нам стоило бы этот психологический фактор учесть и специально спланировать некоторые операции, чтобы рядовой россиянин почувствовал реально, что у него дома война, которую его страна затеяла, и поэтому теперь он будет чувствовать дискомфорт. При этом отметил, что Украина не наносила удары ни по одному российскому гражданскому аэродрому, там просто прекращают полеты, когда рядом пролетают наши дроны. При этом он напомнил, что широкомасштабное вторжение России на территорию Украины началось с ударов по гражданскому аэропорту Борисполь.

Удары по России - новости

Как сообщал УНИАН, когда Украина запускает дроны в воздушное пространство России, то там останавливается работа аэропортов.

Основатель благотворительной организации "Реактивная почта", военный эксперт Павел Нарожный отмечает, что это приводит к большим финансовым потерям страны-агрессора.

Он сказал, что несколько авиационных экспертов делали калькуляцию, сколько РФ теряет на всех этих перенаправлениях, остановках рейсов, и выяснили, что речь идет о десятках миллиардов российских рублей, то есть очень большие суммы, учитывая то, сколько мы тратим на изготовление и запуск этих дронов.

По его словам, воздушный транспорт для россиян очень важен, ведь в России есть регионы, в которые из Москвы невозможно добраться никакими другими путями, кроме как самолетом.

Вас также могут заинтересовать новости: