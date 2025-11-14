Акции протеста должны продлиться месяц до 14 декабря.

В полдень 14 ноября в Польше начался общенациональный протест фермеров, которые выступают, среди прочего, против соглашения с Меркосур и импорта продукции из Украины. Об этом пишет Business Insider.

Пикеты и проезды тракторов запланированы в около 50 городах страны, большинство из которых в Западнопоморском воеводстве на северо-западе Польши. Митингующие уверяют, что дороги блокировать не будут.

Как отмечают организаторы в комментарии местной прессе, ситуация в сельском хозяйстве Польши становится все более сложной. Протестующие требуют переговоров с профильным министром.

Главными проблемами недовольные фермеры называют импорт продукции из Украины и сельскохозяйственную политику Европейского Союза, включая соглашение с Меркосур по импорту зерна, мяса и тому подобное.

Справка УНИАН. Меркосур - межгосударственная зона свободной торговли, в которую входят большинство стран Южной Америки. Польские фермеры опасаются, что соглашение ЕС с Меркосур приведет к чрезмерному импорту сельскохозяйственной продукции из этого региона, что создаст избыток товаров на польском рынке и снизит цены на их продукцию.

По словам фермеров, уже наблюдается значительное падение цен, в частности на местные пшеницу, кукурузу и сахар, а сельскохозяйственное производство в Польше становится убыточным.

При этом митингующие отмечают, что якобы не хотят усложнять жизнь гражданам, поэтому о перекрытии дорог пока речь не идет. Зато поляки устроят тракторопробеги в нескольких местах.

Главной своей проблемой фермеры называют Брюссель, а не потребителей. Акция анонсирована сроком на месяц, форма протестов при этом может измениться.

Предыдущие польские протесты против импорта из Украины

Напомним, что после завершения жатвы польские фермеры отправляются на традиционные ежегодные акции протеста против украинской агропродукции. Обычно в середине - конце ноября они блокируют пункты пропуска с Украиной, как это было и в прошлом году.

В начале мая этого года польские перевозчики также планировали блокирование границы на крупнейшем пункте пропуска с Украиной, протестуя против конкуренции со стороны украинских перевозчиков.

