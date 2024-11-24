Движение на этом направлении нормализовалось.

Польские митингующие остановили протест на границе с Украиной, движение грузовиков в пункте пропуска "Медика - Шегини" разблокировано.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины, польская сторона сообщила украинской, что протестующие прекратили блокирование движения грузовых транспортных средств перед пунктом пропуска "Медика":

"В настоящее время польские фермеры прекратили протест. Пропуск всех категорий транспортных средств на этом направлении осуществляется в обычном режиме".

Блокирование границы с Польшей

Как сообщал УНИАН, митинг на границе начался утром 23 ноября. Акция должна была длиться 48 часов, однако не исключалось, что ее могут продлить.

Видео дня

СМИ со ссылкой на источник в украинском министерстве аграрной политики и продовольствия сообщили, что протестующие делают это только ради давления на собственную власть.

Ежегодно в четвертую субботу ноября Украина чтит память жертв Голодоморов 1932-1933 годов, а также массовых искусственных голодов 1921-1923 и 1946-1947 годов.

В посольстве Украины в Польше назвали тот факт, что протест начался именно в этот день, "особенно болезненным парадоксом".

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