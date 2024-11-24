Польские митингующие остановили протест на границе с Украиной, движение грузовиков в пункте пропуска "Медика - Шегини" разблокировано.
Как сообщается в официальном Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины, польская сторона сообщила украинской, что протестующие прекратили блокирование движения грузовых транспортных средств перед пунктом пропуска "Медика":
"В настоящее время польские фермеры прекратили протест. Пропуск всех категорий транспортных средств на этом направлении осуществляется в обычном режиме".
Блокирование границы с Польшей
Как сообщал УНИАН, митинг на границе начался утром 23 ноября. Акция должна была длиться 48 часов, однако не исключалось, что ее могут продлить.
СМИ со ссылкой на источник в украинском министерстве аграрной политики и продовольствия сообщили, что протестующие делают это только ради давления на собственную власть.
Ежегодно в четвертую субботу ноября Украина чтит память жертв Голодоморов 1932-1933 годов, а также массовых искусственных голодов 1921-1923 и 1946-1947 годов.
В посольстве Украины в Польше назвали тот факт, что протест начался именно в этот день, "особенно болезненным парадоксом".