Потери для мира катастрофические: премьер озвучил последствия блокады портов Украины

Возобновление экспорта сельскохозяйственной продукции через Чёрное море имеет решающее значение.

Украина прекратила экспорт сельскохозяйственной и другой продукции через черноморские порты в связи с усилением атак российских оккупантов. Последствия этого могут быть тяжелыми как для отечественной, так и для мировой экономики, заявил премьер-министр Сергей Корецкий.

"В Черноморском бассейне ситуация довольно сложная. Для Украины работа морских портов имеет критическое значение. Это наша экономика, экспорт и валютные поступления", – сообщил глава правительства.

Он напомнил, что экспорт из Черноморского бассейна составляет значительную часть всего мирового экспорта пшеницы.

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"Глобальные перебои с поставками сельскохозяйственных культур, безусловно, приведут к росту мировых цен – в том числе и на внутренних рынках стран-импортеров. Согласно расчетам, инфляционное давление на мировую экономику может составить от 60 до 150 млрд долларов в годовом эквиваленте", – предупреждает Корецкий.

Вопрос возобновления работы портов находится на личном контроле у президента Владимира Зеленского.

"Мы координируем работу с международными партнерами, информируем о российском терроре, работаем над диверсификацией каналов поставок. Особая роль и вовлеченность наших военных – от них многое зависит", – говорит премьер.

По его словам, существенное ограничение экспорта в очередной раз подчеркивает важность внутренней переработки.

"Внутри Украины мы наблюдаем избыток зерновых, и это уже повлияло на снижение цен. Нужно продолжать стратегию развития внутренней переработки", – подытожил Корецкий.

Остановка морского экспорта из Украины – главные новости

Президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко отметил, что, по оценкам, ситуация может стать критической через 2–3 месяца. В худшем случае фермеры частично приостановят уборку урожая, а некоторым регионам мира грозит продовольственный кризис.

Накопление зерна на внутреннем рынке вследствие остановки работы портов будет сдерживать рост цен на продукты. Однако логистические проблемы могут привести к росту стоимости импортных товаров, электроники и строительных материалов, предупреждают эксперты.

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