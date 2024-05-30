Совет министров Евросоюза согласовал повышение тарифов с 1 июля.

Министры Евросоюза согласились повысить тарифы на импорт зерна Россией и Беларусью с 1 июля. Об этом в сети Х сообщил вице-председатель Европейской комиссии Валдис Домбровскис.

По его словам, такое решение приняли, чтобы остановить влияние российского зерна на дестабилизацию сельскохозяйственного сектора, ограничить доходы России для финансирования ее войны и бороться с незаконным экспортом Россией на рынки ЕС украденного украинского зерна.

Как отметил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, такое решение фактически остановит экспорт российского и белорусского зерна в Европу, лишит агрессора прибыли и поможет стабилизировать европейский рынок.

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"От этого решения выиграют европейские и украинские фермеры, а проиграет российская экономика", – отметил глава правительства.

В прошлом году Россия экспортировала в блок 4,2 миллиона тонн зерна и масличных культур, но это количество составляет небольшую часть от общего импорта Евросоюза, пишет Bloomberg.

Российская агропродукция

Ранее УНИАН писал, что Европейская комиссия введет пошлины на некоторые российские и белорусские импортные товары сельскохозяйственной продукции, пытаясь сдержать растущий спрос на них в некоторых странах Евросоюза.

В то же время россияне открывают компании на захваченных территориях, чтобы вывозить украинское зерно. Россия с февраля 2022 года на оккупированных территориях Украины зарегистрировала 892 сельскохозяйственные компании. Более половины из них открыли предприниматели из российских регионов, остальные – "местные жители".

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