Россия за последние два года вырастила беспрецедентные объемы пшеницы и дешево продала ее на мировом рынке.

Европейская комиссия в пятницу введет пошлины на некоторые российские и белорусские импортные товары сельскохозяйственной продукции, пытаясь сдержать растущий спрос на них в некоторых странах Евросоюза. Об этом сообщает Politico.

По данным СМИ, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен получила соответствующее одобрение от лидеров ЕС на саммите Европейского совета в четверг.

На пресс-конференции она сказала, что эти меры "помешают российскому зерну дестабилизировать рынок ЕС, остановят Россию в использовании доходов от экспорта этих товаров в Европейский Союз и обеспечат не попадание на рынок ЕС незаконного российского экспорта украденного украинского зерна".

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Отмечается, что благодаря чрезвычайно благоприятной погоде Россия за последние два года вырастила беспрецедентные объемы пшеницы и дешево продала ее на мировом рынке. Это приостановило рост цен на зерно после вторжения России в Украину, снизив их до довоенного уровня.

В издании подчеркивают, что хотя ЕС импортирует гораздо меньше российского зерна, чем украинского, несколько стран ЕС использовали дешевую российскую продукцию. Возглавляют список покупателей Испания, Италия и Франция.

Запрет импорта зарна из РФ - что известно

В феврале Сейм Латвии принял решение запретить импорт сельскохозяйственных продуктов из России и Беларуси. Эмбарго будет действовать до 1 июля 2025 года.

17 марта стало известно, что Чехия призывает запретить импорт зерна из РФ, чтобы не поддерживать агрессора, покупая его агропродукцию.

19 марта сообщалось, что ЕС готовит пошлины на зерно из России и Беларуси, чтобы успокоить фермеров и некоторые страны-члены. Это станет первым ограничением на продовольственные товары с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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