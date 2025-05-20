Повышение тарифов на контейнерные перевозки, которое инициирует Укрзализныця, станет ударом для иностранных транспортных компаний, которые уже инвестировали значительные средства в интеграцию украинской транспортной системы в пространство ЕС, и может вызвать многочисленные торговые споры. Об этом говорится в письме к вице-премьер-министру Украины - министру развития общин и территорий Алексею Кулебе от польской компании "Laude Smart Intermodal", которая с 2022 года реализует в Украине масштабный инвестиционный проект стоимостью 300 миллионов евро.

"Мы инвестировали уже 100 миллионов евро в проект, целью которого является укрепление транспортного сектора Украины, развитие контейнерных перевозок и активизация экономического обмена между Украиной и ЕС. Компания ввезла на территорию Украины 1000 собственных платформ с контейнерами "Laude", и планирует приобрести специализированные локомотивы с европейской стороны, чтобы иметь возможность осуществлять перевозки грузов из Украины и в Украину по конкурентным ценам вплоть до стран Бенилюкса. Эта инвестиция имеет финансовую поддержку Всемирного банка (IFC) и Польского государственного фонда международной экспансии (PFR)", - напомнили в компании.

В то же время там отметили, что Укрзализныця рассматривает возможность повышения стоимости перевозки грузов в контейнерах весом более 26 тонн, чтобы уравнять условия перевозки зерновых грузов в контейнерах и в специализированном подвижном составе (хопперах). Это приведет к негативной и необратимой тенденции перехода с контейнерных железнодорожных перевозок на автомобильные, к провалу нашего инвестиционного плана и лишит его экономической целесообразности, а в общем смысле - к растущей нагрузке на автомобильный транспорт, дороги, в дальнейшем - ухудшение их состояния, речь уже не идет об экологичности и безопасности", - отметили в компании.

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В "Laude Smart Intermodal" напомнили, что компания обеспечила решение ряда логистических и операционных вопросов по своевременной разгрузке в пунктах назначения в пределах Украины, и таким образом способствовала поступлению налогов в государственный бюджет.

"Мы рассматриваем повышение тарифов на международные контейнерные перевозки как откровенный и целенаправленный удар по нашей компании, поскольку именно мы внедрили эти решения, и являемся их крупнейшим поставщиком на рынке. "Laude Smart Intermodal", через созданное в Украине предприятие ООО "ЛАУДЕ.УА", является надежным партнером на рынке железнодорожных контейнерных перевозок в пределах таможенной территории Украины с каждым годом увеличивает перевозки и уплате налогов в бюджет Украины", - резюмировали в компании.

Напомним, ранее операторы интермодального рынка Украины также обратились к главе Минразвития Алексею Кулебе с просьбой не допустить подорожания международных контейнерных перевозок Укрзализныци, ведь это приведет к падению доходов в госбюджет, ухудшению финансового состояния самой УЗ, и станет препятствием для интеграции Украины в транспортную систему ЕС. Об этом говорится в письме, которое подписали в частности компании MAERSK Ukraine LTD, MSC Ukraine LLC, CMA CGM Shipping agencies.