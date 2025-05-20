БТ-3Ф может транспортировать 12 десантников в полном снаряжении и имеет дистанционно-управляемый боевой модуль.

Плавающий бронетранспортер БТ-3Ф вышел на этап государственных испытаний. Об этом сообщает российская государственная корпорация "Ростех".

"Техника должна подтвердить заданные тактико-технические характеристики на суше и в воде в различных климатических зонах, а также пройти стрелковые испытания с места, на ходу и на плаву", - говорится в заявлении россиян.

БТ-3Ф может транспортировать подразделения, а также осуществлять огневую поддержку десанта, который спешился.

Бронетранспортер создали на базе советской БМП-3. Машины имеют высокий уровень унификации по основным узлам и агрегатам.

Как пишет украинский портал Defense Express, первую презентацию БТ-3Ф провели в 2010 году, однако с тех пор бронетранспортер "завис" в статусе опытного образца.

По словам самих россиян, БТ-3Ф может транспортировать 12 десантников в полном снаряжении. Бронетранспортер получил дистанционно-управляемый боевой модуль с пулеметом и автоматическим гранатометом. Также он имеет тягово-сцепное устройство для буксировки прицепов.

В открытом доступе можно найти такие характеристики бронетранспортера: масса - 18,9 тонн, скорость движения - до 70 км/ч (по шоссе), вооружение - 12,7 мм пулемет "Корд".

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Напомним, на параде к 9 мая на Красной площади россияне среди прочего продемонстрировали танки Т-90М "Прорыв", Т-72Б3М и Т-80БВМ. Как было заявлено, после парада их дооснастят комплектами дополнительной защиты и направят в войска для участия в российско-украинской войне.

Отметим, что по мнению специалистов, в прошлом году "Уралвагонзавод" мог передать российской армии около 200 танков Т-72Б и Т-72Б1, которые модернизировали до стандарта Т-72Б3. Кроме того, вооруженные силы РФ могли получить до 80 танков Т-90М нового производства.

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