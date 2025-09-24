На стоимость мяса повлияет увеличение себестоимости производства и сезонный фактор.

Общее повышение спроса на свинину в начале зимы подтолкнет цены вверх. Об этом УНИАН сообщила руководитель аналитического отдела Ассоциации "Свиноводы Украины" Александра Бондарская.

Спрос со стороны мясопереработчиков обычно повышается в конце ноября, поскольку они начинают подготовку к зимним праздникам, говорит она. В декабре, соответственно, оживляется спрос со стороны потребителей.

Однако в ближайшее время подорожание продукта не прогнозируют. Аналитик объясняет, что обычно цены на свинину несколько снижаются в конце третьего - в начале четвертого квартала под влиянием сезонного ослабления спроса со стороны потребителей.

"На конец сентября-начало октября в основном приходится сезон повышенного предложения альтернативных видов белка из-за убоя приусадебного скота и птицы, разгар грибного сезона и активного вылова рыбы. Вместе с тем, потребители постепенно готовятся к отопительному сезону, а предложение свинины сезонно восстанавливается после спада в жаркое время", - отмечает Бондарская.

В связи с увеличением источников поступления других видов белка и ростом предложения, именно в конце сентября цены на свинину традиционно идут вниз. Но в этом году такого может и не произойти.

"Поскольку пока не наблюдается ажиотажного наращивания производства операторами, осенью предложение, вероятно, будет оставаться слабым, пусть и несколько выше, чем летом. Это, вероятно, "смягчит" ожидаемое снижение котировок на рынке свинины", - объясняет эксперт.

Себестоимость производства свинины непрерывно растет

Отрасль свиноводства в Украине переживает непростые времена. Ситуация для промышленных производителей свинины особенно усложнилась со второй половины 2024 года. Цены закупки свиней убойных кондиций просели по сравнению с предыдущим годом - в среднем на 21% - зато существенно увеличились производственные расходы, говорит аналитик.

"В частности, цены на кормовые ингредиенты повысились от 11% до более 35% по сравнению с 2023-м, выросли расходы на энергоносители, другие материальные ресурсы, оплату труда персонала. Поэтому производители оказались в ситуации, подобной кризисным 2020-2021 годов, но еще и на фоне вызовов военного времени", - констатирует Бондарская.

В этом году представители отрасли работают в лучших условиях. Это объясняется ростом цен на свинину и уменьшением их колебаний по сравнению с прошлогодними.

"Вместе с тем, расходы (производителей, - УНИАН) продолжают расти, ведь по итогам января-августа средние цены на корма выросли от 23% до более 60% против котировок за аналогичный период прошлого года", - сообщает эксперт АСУ.

По словам Бондарской, среди совокупных затрат производства свинины от 65% до почти 80% составляют именно корма. И далеко не все производители имеют возможность сформировать запасы на длительное время, что способствует росту себестоимости мяса.

Что больше всего влияют на цену мяса

Цена на мясо, как и на любые другие товары, формируется под влиянием изменений спроса и предложения. Так, в этом году цены на свинину были заметно выше, поскольку внутреннее ее производство уменьшилось по сравнению с предыдущим годом.

Отрасль свиноводства начала 2025 год с рекордно низкой численностью поголовья - менее 2,9 миллиона голов - что и отразилось на производственных результатах, отмечает Бондарская.

"По предварительным оценкам, количество свиней в сельскохозяйственных предприятиях несколько возросло, однако такое положительное колебание наблюдаем ежегодно в соответствии с сезонными тенденциями в отрасли, поэтому об уверенном восстановлении говорить пока не можем", - добавляет аналитик.

Еще один фактор, который может повлиять на цены, - внешняя торговля. Однако экспортный поток свинины пока незначителен, говорит эксперт.

"Объемы импорта заметно выше, чем год назад. По предварительным итогам, за 8 месяцев года в 6,5 раз выше, чем за весь 2024-й. Но пока эти объемы не имеют существенного влияния на ценовую динамику, ведь они эквивалентны не более чем 5% промышленного производства свинины в Украине или менее 3% общего (с учетом домохозяйств, - УНИАН)", - добавляет аналитик.

Цены на мясо в Украине - последние новости

В начале сентября в Украине заметно выросли цены на говядину и телятину. В частности, телячий фарш подорожал на 13%. При этом остальные виды мяса, такие как баранина, свинина, индейка, курица - не претерпели ценовых колебаний.

Свинина в Украине успела подорожать еще летом. Если в 2024 году это мясо продавали в магазинах в среднем не дороже, чем 200 грн/кг, то уже с мая этого года сложно было найти цену ниже 250 грн/кг.

