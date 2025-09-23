Из фруктов и ягод подешевели персики, сливы и малина.

В начале недели цены в Украине изменились на некоторые ходовые овощи и фрукты. Так, острый красный перец на "Столичном рынке" подорожал на 70 гривень по сравнению с пятницей. Сейчас его продают по 190 грн/кг, как свидетельствуют данные веб-портала рынка.

Килограмм зеленого лука прибавил в цене 20 гривень. Его продают по 120 грн/кг. Подорожала также молодая белокочанная капуста - с 22 грн/кг до 26 грн/кг и пекинская капуста - с 30 грн/кг до 36 грн/кг. На 5 гривень подорожали кабачки, до 20 гривень за килограмм.

Цена на молодой картофель остается неизменной уже две недели - его продают по 13 грн/кг

Видео дня

Красные томаты с пятницы незначительно выросли в цене - с 20 грн/кг до 22 грн/кг. А вот и розовые, и желтые помидоры начали продавать на 5 гривень дешевле - по 55 грн/кг и 60 грн/кг соответственно.

Существенно прибавили в цене редис - с 28 грн/кг до 33 грн/кг и брокколи - с 50 грн/кг до 60 грн/кг. А вот килограмм чеснока за выходные потерял 20 гривень и теперь стоит 80 гривень.

Продолжили дорожать груши - с 40 грн/кг до 50 грн/кг, а также яблоки - с 30 грн/кг до 35 грн/кг. Отечественные дыни тоже прибавили в цене 5 гривень и стоят 35 грн/кг.

А вот отечественные персики потеряли 15 гривень по сравнению с концом прошлой рабочей недели. Сейчас их продают по 65 грн/кг. Килограмм сливы стоит 25 гривень вместо 30. Малина подешевела на 40 гривень за кило и вернулась к цене двухнедельной давности - 190 грн/кг.

Цены на овощи и фрукты в Украине - последние новости

Оптовые цены от производителей садово-ягодной продукции в Украине демонстрируют совсем другие тенденции. За прошедшую неделю большинство овощей отечественного производства подешевели, тогда как цены на фрукты и ягоды были более стабильными.

Это удешевление не задело тепличные огурцы, которые выросли в цене в среднем на 19%. Этому способствовало снижение предложения овоща на внутреннем рынке, одновременно с уменьшением выращенных в открытом грунте огурцов.

Вас также могут заинтересовать новости: