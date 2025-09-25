Цены на лук пошли вниз: сколько сейчас стоит килограмм в Украине

Цены в Украине на репчатый лук уже упали до 6-13 грн/кг, что в среднем на 20% дешевле, чем неделей ранее. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.
Главной причиной снижения цен называют начало уборки поздних сортов лука в северных и западных областях Украины. Это привело к существенному увеличению предложения данной продукции на рынке.
Аналитики отмечают, что производители продают в первую очередь тот товар, который не подлежит длительному хранению из-за качества. В то же время фермеры констатируют существенное сокращение урожая качественного лука в текущем сезоне, что связано с неблагоприятными погодными условиями.
С учетом очередного снижения отпускных цен на репчатый лук, этот товар в Украине уже стоит в среднем на 24% дешевле, чем в конце сентября 2024 года.
Цены на лук в супермаркетах Украины
В Varus лук репчатый весовой стоит 8,9 грн/кг.
При этом в АТБ его можно купить по цене 9,89 грн/кг.
В Novus лук продают по 8,99 грн/кг.
Цены на продукты в Украине - последние новости
Уже третью неделю подряд в Украине дорожают тепличные огурцы. Оптовые цены на них уже достигают 30-50 грн/кг. Основным фактором выступает сезонность: предложение тепличных овощей уменьшается, в то время как грунтовые огурцы поступать в продажу практически перестали.
Цены на свинину пока сохраняют стабильность, но по прогнозам должны вырасти до конца года. Представители отрасли опять же говорят о сезонности: мясопереработчики начинают подготовку к зимним праздникам в конце ноября, а в декабре растет спрос и от потребителей.