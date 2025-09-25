Цены на огурцы в Украине набирают обороты: сколько теперь стоит килограмм

Продукция украинских тепличных комбинатов дорожает третью неделю подряд.

Тепличные огурцы в Украине уже поступают в продажу крупными партиями по 30-50 грн/кг. Это в среднем на 15% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели, сообщают аналитики проекта EastFruit.

На динамику цен на рынке огурцов влияют сразу несколько факторов. Главным образом, к дальнейшему росту приводит общее сокращение предложения тепличных овощей, в то время как спрос в этом сегменте остается на достаточно высоком уровне.

Поставки тепличной продукции значительно снизились из-за пасмурной и прохладной погоды в Украине в течение последней недели, а грунтовой огурец на сегодняшний день в продажу уже практически не поступает. Таким образом, предложение на рынке достаточно ограничено.

Сейчас маловероятно, что недостаток местной продукции компенсируют за счет импортного огурца. Поэтому подорожание прогнозируют и в дальнейшем, учитывая повышенный спрос оптовых компаний и розничных сетей на данную продукцию.

Стоит отметить, что, несмотря на очередное подорожание, на сегодняшний день тепличные огурцы в Украине все еще реализуются в среднем на 24% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года.

Цены на огурцы в супермаркетах Украины

Тепличные огурцы в Novus сейчас продают по 39,99 грн/кг.

В Varus цена на огурец тепличный весовой за неделю не изменилась и составляет 49,9 грн/кг.

Огурец в АТБ продают по цене 37,89 грн/кг.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Среди овощей тепличные огурцы стали скорее исключением из общего правила. Оптовые цены на большинство овощей за последнюю неделю снизились. Это касается капусты, свеклы, моркови, зеленого лука, кабачков.

Что касается мясной продукции, то в Украине до конца года прогнозируют рост цен на свинину. Это связывают с постоянным подорожанием себестоимости производства. Также большую роль должен сыграть и сезонный фактор.

