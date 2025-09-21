Если на внутреннем рынке цены опустятся ниже себестоимости, яблоки просто уйдут на экспорт.

Украинцам уже не стоит надеяться, что цены на яблоки вернутся к уровню 5 гривен за килограмм. Об этом в интервью "Украинскому радио" заявил президент Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник.

Астрономические цены на яблоки в начале лета он объяснил "абсолютно классической динамикой", которая бывает каждый год.

"Сезон сбора урожая 2024 года - 25-30 грн. Потом всю зиму она росла до весны на 5-7% ежемесячно. А в начале лета стремительно выросла до 60-80 грн. Абсолютно закономерные процессы", - заявил эксперт.

Баштанник отметил, что все овощи и фрукты почти всегда стоят меньше всего в сезон сбора и постепенно дорожают до следующего урожая по мере исчерпания запасов. В случае Украины добавляется еще и фактор хронического дефицита мощностей для надлежащего хранения урожая.

По словам эксперта, в этом году из-за недостатка собственных яблок и роста цен включился даже импорт этих фруктов, что является достаточно редким явлением для Украины.

В августе, с началом сбора нового урожая, цены на яблоки в Украине снизились и сейчас они держатся на уровне 25-30 грн. Баштанник считает, что это "плановая рабочая цена" на ближайшие несколько месяцев, а потом яблоки постепенно снова начнут дорожать на 3-5% ежемесячно.

"Яблоко за 5 грн, скорее всего, мы уже не увидим, потому что это несправедливая цена по отношению к производителю. Так не может быть. Есть экспорт, есть переработка, поэтому если на внутреннем рынке цена будет проседать, то производитель будет переориентироваться на экспорт. Какой смысл продавать яблоко ниже себестоимости? Никакого", - отмечает специалист.

Ситуация на продовольственном рынке

Как писал УНИАН, в Украине снижаются цены на морковь. Сейчас в среднем на 15% ниже, чем неделю назад. Падение цен объясняют слабым спросом на фоне сбора нового урожая, который фермерам необходимо быстро реализовывать.

Также мы рассказывали, что в конце текущей недели зеленый лук на столичных рынках потерял треть цены к предыдущей неделе. Килограмм подешевел на 50 гривен и стоит сейчас 100 гривен. Также немного подешевела молодая кукуруза и редис. А вот помидоры наоборот прибавили в цене.

