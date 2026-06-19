В испанское село завезли девять зубров, чтобы те поедали кустарник и предотвращали пожары

Небольшое стадо зубров будет жить под постоянным наблюдением ученых.

В небольшом селе Эль-Рекуэнко в Испании выпустили девять европейских зубров. Как пишет Еcoticias, в начале этого года стартовал пилотный проект, который должен проверить, могут ли эти крупные травоядные животные снизить риск лесных пожаров и восстановить поврежденные экосистемы.

Стадо из пяти самок и четырех самцов живут свободно на огороженной территории. За животными наблюдают с помощью GPS, чтобы отследить их рацион питания, уровень стресса и влияние на древесную растительность.

В Эль-Рекуэнко лесные пожары не редкость. Идея заключается в том, что зубры будут поедать небольшую растительность и кустарники до того, как солнце превратит их в сухостой. В будущем там надеются, что экосистема восстановится до того состояния, какой она была до начала интенсивноного сельского хозяйства и другой деятельности человека.

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Зубров называют "ландшафтными инженерами". Это крупное травоядное может поедать, вытаптывать, удобрять и расчищать участки густой растительности, создавая более разнообразный ландшафт вместо одного сплошного покрова кустарника. Организация Rewilding Europe утверждает, что взрослый европейский бизон может съедать до 60 кг растительности в день, включая траву, кустарники, колючки и молодые деревья.

Однако есть и противники возвращения зубров в этот регион. В статье 2024 года, опубликованной в журнале Conservation Science and Practice, были выдвинуты аргументы против интродукции европейского зубра в иберийские леса. В работе были подняты экологические, климатические, правовые, этические вопросы, а также вопросы безопасности.

Критики утверждают, что это животное не сможет восстановить утраченные испанские места обитания или замедлить изменение климата лучше, чем местные дикие или домашние травоядные животные, уже обитающие в стране. Они также ставят под сомнение способность вида, ассоциирующегося с более холодными европейскими регионами, процветать в более жарких и засушливых средиземноморских условиях Испании без помощи человека.

Один из аргументов сторонников возвращения зубров, заключается в том, что изображения бизонов встречаются в известных палеолитических пещерных рисунках, в том числе в испанской пещере Альтамира. Однако критики утверждают, что эти древние изображения, скорее всего, показывают вымершего степного бизона, а не современного европейского бизона.

Министерство экологического перехода Испании пришло к аналогичному выводу в 2020 году. Его научный комитет рекомендовал не включать европейского зубра в списки охраняемых или находящихся под угрозой исчезновения видов Испании, поскольку не обнаружил научных доказательств того, что этот вид обитал в Испании в прошлом.

Дискуссия еще не завершена. В 2026 году ученые заявили, что заселение Испании зубрами еще может быть целесообразным. Поэтому на примере лесов около Эль-Рекуэнко будут собраны нужные данные. Если зубры сократят площадь древесной растительности и хорошо адаптируются, то у сторонников проекта будут более веские доказательства. Если же нет, у критиков тоже будут более веские аргументы.

В следующие два года исследователи ожидают сравнительных результатов о том, как животные адаптируются и как они влияют на растительность, особенно на кустарниковую растительность, которая может подпитывать лесные пожары.

Влияние бизонов на природу - больше новостей

Напомним, что в национальном американском парке Йеллоустоун обитает стадо из около 5000 животных - это одна из самых крупный популяций в мире. Исследование миграции этих животных показало, что животные обогащают луга, улучшая питательность растений, здоровье почвы и биоразнообразие.

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