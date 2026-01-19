Во Львовской области заметили стадо краснокнижных зубров из более чем 100 особей (фото, видео)

С помощью фотофиксации удалось насчитать 98 особей, не включая теленков.

Во Львовской области зафиксировали стадо краснокнижных зубров, состоящее из более чем сотни особей. Об этом сообщается на странице Национального природного парка "Северное Подолье" в Facebook.

"В нынешние морозные и заснеженные дни на полях и покрытых массивным снегом лугах, на опушках и в лесах Бродовской общины Золочевского района Львовской области бродит стадо вот таких замечательных великанов", - заявили в нацпарке, обнародовав фото животных.

Отмечается, что природоохранникам с помощью фотофиксации удалось насчитать 98 особей.

"И это без тех маленьких и годовалых телят, которые прятались за спинами своих мам. Можно быть уверенным – в стаде более сотни голов", – говорится в сообщении.

Также начальник управления охраны природных ресурсов и мониторинга Департамента экологии и природных ресурсов Львовской ОВА Андрей Сенюк обнародовал видео со стадом зубров, пасущимся на поле с соей, которую не успели собрать из-за погодных условий.

По его данным, Лопатинская субпопуляция зубров является одной из крупнейших из семи субпопуляций, проживающих в Украине, и по состоянию на 1 января 2025 года насчитывала 129 особей. Все животные этой популяции свободно проживают на Малом Полесье.

Сенюк отметил, что поголовье животных в Лопатинской субпопуляции достаточно велико, поэтому животные сами делятся на несколько меньших стад. На обнародованном им видео – одно из крупнейших стад – ориентировочно 60 особей.

По словам чиновника, животные находятся под охраной Бродовского надлесничества филиала "Карпатский лесной офис" ГП "Леса Украины" (территория бывшего охотничьего хозяйства "Стырь").

Дикие кабаны в Чернобыльском заповеднике

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике зимой зафиксировали диких кабанов.

Специалисты учреждения рассказали пять интересных фактов об этих животных. В частности, дикие кабаны чрезвычайно умны и по уровню интеллекта не уступают собакам. Вожаком стада является самая старшая самка. Именно она ведет группу, первой чувствует опасность и в случае угрозы встает на защиту потомства. Кроме того, главная суперсила кабана – его нюх, благодаря которому животные способны почувствовать запах пищи на расстоянии более 3 километров. Осенью, когда кабаны соревнуются за самок, могут терять значительную часть своего веса. Во время гона доминирующий кабан способен оплодотворить до восьми самок.

Вас также могут заинтересовать новости: