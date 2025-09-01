Шесть лет наблюдений за миграцией бизонов в американском национальном парке Йеллоустоун позволили ученым выявить чрезвычайное влияние, которое эти животные оказывают на местную природу.

Исследование миграции бизонов, проведенное в национальном парке США Йеллоустоун, показало, что животные обогащают луга, улучшая питательность растений, здоровье почвы и биоразнообразие. Об этом говорится в статье Discover Wild Life.

Издание напомнило, что в конце XIX века бизоны почти исчезли из Северной Америки. Однако благодаря усилиям по охране природы их численность постепенно растет. В частности, в национальном парке Йеллоустоун, сейчас обитает стадо из около 5000 животных.

Ежегодно эти животные проходят более 1500 километров, двигаясь по своему миграционному маршруту. Исследователи из Вашингтонского и Лисского университетов, а также Национальной службы парков и Университета Вайоминга решили изучить, как мигрирующие стада формируют ландшафты, улучшает или ухудшает их влияние на экосистемы. В течение шести лет они следили за животными, используя полевые эксперименты, спутниковые снимки и данные GPS-ошейников. При этом сравнивали участки, где паслись бизоны и где они не выпасались.

Результаты их исследования были опубликованы в журнале Science. Они свидетельствуют о том, что бизоны Йеллоустоуна меняют экосистемы парка в основном положительным образом - они создают мозаику сред обитания, что улучшает биоразнообразие и поддерживает здоровье почв.

Ученые объяснили, что весной и летом животные сосредотачиваются в долинах рек, где активно питаются новыми побегами. Ландшафты кажутся перепаханными, но на самом деле бизоны оказывают противоположный эффект и повышают питательную ценность и потенциал парковых территорий. Исследователи говорят, что выпас, вероятно, имеет важные последствия для других травоядных животных и пищевой цепи в целом. Они сравнивают их с изменениями, произошедшими в долиной Серенгети в Африке, когда там восстановилась популяция антилоп гну.

Ученые объяснили, что потребляя молодые растения, бизоны ускоряют цикл азота. Микроорганизмы в почве размножаются, перерабатывая больше азота в формы, которые могут использовать растения. В результате, говорится в исследовании, травы растут так же, как и на невыпасаемых участках, но становятся на 150% питательнее.

Джерод Меркл из Университета Вайоминга сказал, что возвращение масштабной миграции бизонов дает очевидные преимущества для экосистемы. При этом, говорят ученые в своих выводах, именно свобода передвижения бизонов, которую им обеспечивает значительная территория Йеллоустоуна, является ключевой для экологических преимуществ.

Дикие животные Европы - где их можно увидеть

Напомним, что в европейских странах тоже еще есть места, где можно понаблюдать за дикими животными в их естественной среде обитания. Например, в Шотландии можно увидеть колонии морских птиц, в Португалии - жителей океанов. А в румынских Карпатах планируют создать европейский Йеллоустоун - природный парк с многочисленным набором животных и птиц.

Бизонов можно увидеть и в Украине - они живут в Бродовском лесфонде во Львовской области. Это охотничий лесной фонд, где за популяцией следят специалисты. Они обеспечивают охрану и подкормку животных.

