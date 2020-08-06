Ситуация с водой в оккупированном Крыму достигла точки кипения - СМИ

В оккупированном Симферополе местные жалуются на постоянное отключение и низкое качество воды.

Крымский полуостров стремительно пересыхает. Без воды с каждым днем остаются все новые села, а в города ее подают по часам.

Журналисты "Обозревателя" рассказали о том, как оккупанты задумали бороться с проблемой нехватки воды.

Так, село Богдановка в Симферопольском районе осталось без воды. Единственная скважина, которая поила этот населенный пункт, пересохла. Аналогичная ситуация и в селе Мирное.

Воду людям доставляют два раза в день водовозками. Жители тут выстраиваются в длинные очереди, среди них – много пенсионеров и инвалидов. Они тоже вынуждены таскать ведра домой.

"Ну, пить такую воду нельзя, первое время ее вообще с листьями привозили. Она вонючая. Мы ее используем для унитаза и кипятим, чтобы помыть посуду", – рассказывает жительница села Катерина Алексеева.

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А село Нахимово в Красногвардейском районе на северо-западе полуострова уже давно живет без воды. Хоть населенный пункт и маленький, но на всех тут лишь один колодец с мутной жидкостью, которой с каждым годом становится все меньше.

В связи с этим жители уезжают, тут уже много заброшенных домов и земельных участков. Без воды тут мало что растет, а из колодца ее не натаскаешься.

В самом Симферополе местные жалуются на постоянное отключение и низкое качество воды. По данным оккупационного правительства полуострова, воды для города хватит примерно на 100 дней. Поэтому планируют подачу из Аянского водохранилища.

Несмотря на дожди, которые прошли в июле, ситуация с наполнением водохранилищ не улучшилась. По данным крымского Гидрометцентра, общий объем уменьшился почти на 8,5 млн кубов по сравнению с прошлым месяцем.

Так, стремительно мелеют Чернореченское и Тайганское водохранилища, в первом вода отступила от дамб примерно на 100 м.

Страдают от засухи и фермеры, в этом году они не смогут собрать большой урожай зерновых. Сельскому хозяйству не хватает не только воды. Почва становится с каждым годом более соленой, а это серьезно вредит семенам.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Крыму временно приостановили сброс воды из Белогорского водохранилища.

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